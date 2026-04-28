アドマイヤテラは阪神大賞典を3分2秒0のコースレコードで快勝。大江助手は「普段のレース後という感じで、特段しんどそうということもなかった。（中間は）追い切るごとに良くなって、競馬に向けて整っている」と報告する。鞍上武豊は先週土日の重賞をジャック。「前走もお手本のような競馬だった。3200メートルを走る上で本当に心強いパートナー」とレジェンドの手綱に期待した。