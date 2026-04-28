ホーエリートは昨年スポニチ賞ステイヤーズS優勝のスタミナ自慢。前走・ダイヤモンドS（5着）は残り300メートル付近で右あぶみが外れてバランスを崩すシーンがあった。田島師は「アクシデントもありましたが、それ以上にペースが遅くて、折り合うために内で下げる形になったのも響いた」と振り返る。3歳秋の秋華賞（10着）以来のG1参戦。「追うごとに動きは良くなっています。ステイヤーズSのようにリズム良く走れれば」と好走