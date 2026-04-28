JRAが馬券を発売する「第152回ケンタッキーダービー」で昨年ソヴリンティに続く連覇を狙うのが東海岸の名門W・モット厩舎だ。今年は前走フロリダダービー3着チーフワラビー（牡）を送り出す。ソヴリンティも同じくフロリダダービー（2着）をステップに参戦、本番の鞍上も同じアルバラードだ。20日の1週前追いはそのアルバラードが騎乗し、チャーチルダウンズのダートコースで5F60秒0〜2F24秒8と軽快に動いた。W・モット師は