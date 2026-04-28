落語作家としての一面も持つ新人トラ番・藤丸紘生記者が、２軍まわりの“若虎界隈”を主観たっぷりに描くコラムの第３回。新人選手担当を任されていながら、ドラフト５位・能登嵩都投手（２４）＝オイシックス＝としゃべったことがないという体たらく。とりあえず仲良くなってみようと思い立ったが吉日。話しかけてみると、意外な共通点が見つかった。記者は普段から選手と会話して秘話を集める。その選手がプロ初勝利や初安打