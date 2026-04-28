５月４日のヤクルト戦（東京Ｄ）で今季初先発が濃厚な巨人・戸郷翔征投手（２６）は首脳陣の期待に応える意欲を示した。来たる１軍復帰の時へ、戸郷は静かに闘志を燃やしながら口を開いた。２８日からの９連戦中の登板が決まり、５月４日・ヤクルト戦（東京Ｄ）で今季初先発することが濃厚。Ｇ球場で登板翌日の軽めの調整を終えると、「やっと自分のシーズンが開幕する。これから１年間、まずは１試合しっかり投げたいです」と