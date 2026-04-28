巨人の戸郷翔征投手（２６）が２７日、川崎市内のジャイアンツ球場で、先発が濃厚な５月４日のヤクルト戦（東京ド）に向けて調整した。「やっと自分のシーズンが開幕しますけど、まずは１試合しっかり投げたい」。照準は定まった。遅れていた歯車が今、ようやくかみ合おうとしている。開幕ローテーションを逃し、２軍戦でも５回７失点と打ち込まれた日もある。久保巡回投手コーチと投球フォームの試行錯誤は続いた。それでも１