近本骨折の激震から一夜明けた27日、阪神は即座に動いた。岡城が緊急昇格の命を受けて新大阪駅に姿を見せた。目的地は東京。最短での出場登録日となるあす29日のヤクルトの先発は、左腕の山野が有力。そこで“代役センター”を任される可能性が浮上した。「ある意味チャンス。穴を埋めるじゃないですけど、そういう役割も与えられると思うんで、そこは頑張っていこうと思います」ドラフト3位ルーキーは、偉大なリードオフマ