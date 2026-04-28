９連戦の初戦を託された巨人・則本昂大投手（３５）が、今度こそ移籍初勝利を狙う。今季３度の先発はいずれも好投したが報われず、いまだ白星なし。公式戦では初となる本拠地・東京ドームの声援を力に腕を振る覚悟だ。「勝ち自体はほしいけど、ねだったからといって取れるものでもない。そんなに焦りはない」と執着は捨てるも、「長いイニングを投げられれば勝つチャンスは増える」と静かに闘志を燃やした。