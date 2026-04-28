阪神に関する話題を深掘りする、硬軟織り交ぜた新コーナー「虎のトリセツ」の第2回は、岩崎優投手（34）の登場曲選曲のモットーに迫った。今年もSNSなどで反響を呼んだ“名プロデューサー”がセレクトした曲に込めた思いとは――。今年も個性豊かな登場曲が並んだ。SNSで話題を呼んだのは、ラグズデール、湯浅、及川の3投手の曲。平井堅の「大きな古時計」、あつあつ君の「あつあつ君0037」、花田ゆういちろう＆小野あつこの「