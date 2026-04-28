ＮＰＢ（日本野球機構）は２７日、２５年で戦力外となった選手・現役引退した選手１６９人の進路調査結果と、現役若手選手２７０人へのセカンドキャリアのアンケート結果を発表した。戦力外、引退後にＮＰＢ関係に進んだ人は９０人と最も多く、ＮＰＢ以外の野球関係が５４人。うち海外チームに進んだのは前年の３人から１７人に増加しメキシコ、韓国が５人ずつだった。また、若手選手で引退後の生活に不安を感じている選手は