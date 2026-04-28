阪神は28日のヤクルト戦（神宮）から今季初の9連戦に臨む。26日広島戦の死球で途中交代し、左手首の骨折と診断された近本が27日に出場選手登録を外れた。開幕から全24試合に出場した不動の1番打者を欠く中、森下翔太外野手（25）や先陣を切る才木浩人投手（27）が一丸姿勢を強調した。リードオフマン不在のチームは、森下が引っ張る。28日のヤクルト戦（神宮）から始まる9連戦を前に、背番号1が決意を示した。「打線としても