昨秋にソフトバンクからドラフト１位で指名された米スタンフォード大の佐々木麟太郎内野手（２１）が２６日、フロリダ州立大戦で今季１４号となる逆転サヨナラ満塁弾を放った。３−４の九回無死満塁で、外角直球を左中間フェンス越えの一発とし、スタンドのファンからは総立ちで拍手を送られた。２０２６年はここまで４０試合に出場して打率・２６３。ともにチームトップの１４本塁打、３４打点をマーク。５月中旬までリーグ戦