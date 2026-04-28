阪神・高橋が中16日で29日のヤクルト戦先発に向かう。キャッチボールとショートダッシュで調整した左腕。登板予定だった23日DeNA戦が降雨中止で、先発マウンドがずれ込む形になったが、「まあ、普通です」と短い言葉で問題なしを強調した。昨季はヤクルト戦で1試合を投げ、6回3安打1失点。「去年も投げて、変なイメージはない。先頭を出さないように、メリハリをつけながらいきたい」と力を込めた。