ヤクルト・池山隆寛監督（６０）が２７日、阪神との首位攻防３連戦（神宮）の、第１ラウンドとなる２８日に対戦する才木について「またいいピッチャーが来るから。火曜日は」と警戒。打線の組み替えも視野に入れて、攻略に向けて強い意気込みを示した。才木との前回対戦（７日・甲子園）では、八回までに３点を奪いながらも１６三振を喫し、きりきり舞いさせられて敗れた。本拠地での一戦は「しっかりとした準備をしていかない