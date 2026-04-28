阪神・富田が1軍昇格の見込みとなった。移動日のこの日、新大阪駅に姿を現したことで、28日のヤクルト戦（神宮）から1軍合流が濃厚に。左腕はここまで、ファーム・リーグで先発登板を含めて6試合に投げ、防御率5・40。27日に木下が出場選手登録を外れたため、中継ぎでブルペン待機する見込みとなった。