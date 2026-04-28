日本相撲協会は２７日、大相撲夏場所（５月１０日初日、両国国技館）の番付を発表し、熱海富士（２３）＝伊勢ケ浜＝が新関脇に昇進した。静岡県出身の関脇は１９３０年夏場所の天竜以来で、静岡から初の優勝と大関昇進を目標に掲げた。春場所優勝の霧島（３０）＝音羽山＝は、現行のかど番制度となった１９６９年名古屋場所以降、魁傑、照ノ富士に次いで３人目となる平幕以下に落ちてから大関へ、１２場所ぶり復帰した。琴勝峰（