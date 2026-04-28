早期リタイアを目指す「FIRE」への関心が高まるなか、コツコツと資産を拡大していく道程は、決して楽なものではありません。ある男性のケースから、「FIRE疲れ」の実態をみていきます。資産形成を優先した「35歳サラリーマン」の末路東京都内のIT企業に勤務する佐藤健太さん（35歳・仮名）は、数年前から本格的にFIREを目指し始めました。現在の年収は約700万円ですが、毎月の手取り額のうち約6割を投資に回しています。佐藤さんは