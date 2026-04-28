お笑いコンビ「かまいたち」の山内健司（45）が27日に放送されたテレビ東京「JAPANをスーツケースにつめ込んで!」（後8・00）に出演。お笑いトリオ「ネルソンズ」の青山フォール勝ち（40）の父親の職業を明かした。今回は「日本のご当地グルメを美食の国・ギリシャへ！ 現地の人が選ぶNo.1は？」と題して放送。「中国ブロック代表」として紹介されたのは、島根県出身の山内が独断と偏見で選んだ「しじみ汁」だった。この選択