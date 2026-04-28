阪神は28日のヤクルト戦（神宮）から今季初の9連戦に臨む。26日広島戦の死球で途中交代し、左手首の骨折と診断された近本が27日に出場選手登録を外れた。開幕から全24試合に出場した不動の1番打者を欠く中、森下翔太外野手（25）や先陣を切る才木浩人投手（27）が一丸姿勢を強調した。28日のヤクルト戦で9連戦の先陣を切る才木が、甲子園での投手指名練習に参加。キャッチボールなどで汗を流し、万全の状態を整えた。「しっ