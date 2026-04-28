「ボクシング・４団体統一世界スーパーバンタム級タイトルマッチ」（５月２日、東京ドーム）世紀の一戦のゴングが、いよいよ鳴る。ボクシングの４団体統一世界スーパーバンタム級王者・井上尚弥（３３）＝大橋＝と、ＷＢＡ・ＷＢＣ・ＷＢＯ世界同級１位の中谷潤人（２８）＝Ｍ・Ｔ＝が５月２日に東京ドームで対戦する。３２戦全勝と負けを知らない両雄の頂上決戦。日本ボクシング史上最高峰のメガマッチを、デイリースポーツ評