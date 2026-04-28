立憲民主党道連は、中道改革連合の道内組織を４月３０日に立ち上げると明らかにしました。代表には神谷裕衆議院議員が就任するということです。（勝部賢志代表）「北海道で４月３０日に中道改革フォーラムという政治団体を立ち上げることとなりました」２５日に開かれた立憲民主党道連の常任幹事会の冒頭で、勝部代表は「中道」を巡る新たな動きに言及しました。立憲民主党と公明党は２０２６年２月の衆院選で合流し、「中道