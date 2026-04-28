阪神・才木浩人投手（２７）が２７日、広島戦で受けた左手首の死球で骨折した近本の“離脱ショック”を一掃する快投を誓った。２８日・ヤクルト戦（神宮）に先発する右腕は「（近本が）抜けた穴は大きいと思いますけど、しっかりカバーできるように」。近本不在の不安を振り払う投球でチームを９連戦初戦白星に導く。自らの右腕で“ショック”を取り除きたい。虎のトップバッター・近本の戦線離脱。だからこそ才木が自覚を口に