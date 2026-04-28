新潟県が輸出に力を入るニシキゴイ。現在はトラックで空港まで運ばれていますが、新幹線と航空機の事業者が連携し、より早く輸送する取り組みが進められています。 4月27日、長岡駅の新幹線ホームに運び込まれたのは小千谷市特産のニシキゴイ42匹です。 日本とシンガポールの外交関係樹立60周年を記念したイベントで展示するため、シンガポールへ輸送されます。 新たな取り組み『JALdeはこビュン』では新幹