豪雨で被災し2022年から一部区間で運休が続く米坂線の復旧について、JR東日本と沿線自治体が検討する会議が4月30日に開催されることが発表されました。 被災から今年8月で4年が経とうとする中、復旧に向けた具体的な方針が示されるのか注目です。