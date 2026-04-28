「ごめんね、色々。ありがとうございました。とは言いながら明日も明後日もあるし、いっぱい生きなきゃいけないから、元気でいようね、みんな」拓郎は１４曲目「コントラスト」を歌う前にそう言った。２０２４年のアルバム「Ａｈ！面白かった」の中の自分の音楽人生を「一本の道」に例えた曲だ。４月に８０歳の誕生日を迎えた吉田拓郎が、１３日の愛知県芸術劇場に続いて２５日、大阪フェステイバルホールでコンサートを