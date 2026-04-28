春の褒章が発表され、ミラノ・コルティナオリンピックで金メダルを獲得した「りくりゅう」こと三浦璃来選手・木原龍一選手らが受章しました。木原龍一 選手「このような素晴らしい章をいただくことができて、本当に大変光栄に思います。隣にいる三浦選手がいなければ、自分はこういった章をいただくことはできなかったので、本当にパートナーの三浦選手にも心から感謝しています」三浦璃来選手・木原龍一選手は、芸術や文化、