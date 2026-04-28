休憩を取れない状況の改善を訴える横浜市立中学校の教諭＝２７日、市役所横浜市立中学校に勤務する４０代の教諭が勤務中に休憩を取れない状況の改善を求めたのに対し、市人事委員会（水地啓子委員長）が昨年１１月、市教育委員会に改善勧告を出していたことが２７日分かった。教諭側は、労働基準法に抵触する恐れがある状況が常態化している中で「画期的な判断」と評価し、市立学校全体での改善を求める考えを示した。識者も勧告