ＮＹ時間の終盤に入ってドル円は下げ渋る動きが出ており、１５９．４０円付近での推移となっている。きょうの為替市場はドル安が優勢となり、ドル円も１５９円台前半に値を落とした。イランが、米国が港湾封鎖を解除することを条件に、海峡再開に向けた暫定合意を受け入れる姿勢を示したと報じられている。 ただ、早期解決に懐疑的な見方は根強く、不透明な状況に変化はない。ホルムズ海峡も事実上の閉鎖のまま。事態は依然