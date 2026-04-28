【経済指標】 主な米経済指標の発表はなし 【発言・ニュース】 ＊米２年債入札結果 最高落札利回り3.897％（WI：3.918％） 応札倍率2.44倍（前回：2.63倍） ＊米５年債入札結果 最高落札利回り3.955％（WI：3.950％） 応札倍率2.33倍（前回：2.29倍） ＊レビット報道官 ・トランプ大統領は本日、チームとイランの提案について協議。 ・米国がイランの提案を検討しているかどう