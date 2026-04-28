広島・玉村が今季初めて1軍に合流し、マツダスタジアムで汗を流した。30日の巨人戦で今季初先発する予定。ファーム・リーグでは登板4試合で2勝1敗、防御率2・35と安定した成績を残しており「早く投げたいとずっと思っていた。呼ばれたからには全力で一人一人を抑えていきたい」と意気込んだ。沖縄2次キャンプ中に背中を痛め、今春は2軍でじっくり調整。「会沢さんや、いろんなキャッチャーと組んで、配球や抑え方、（球種の）