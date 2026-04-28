オリックスのジェリーが“4度目の正直”で来日初勝利を目指す。28日のソフトバンク戦（京セラドーム）に先発。過去3試合はいずれも6回を投げ、2失点以下と安定感は抜群だ。前回19日のソフトバンク戦も4安打1失点ときっちり試合をつくった。2・5ゲーム差の2位・ソフトバンクを11連勝中の京セラドームで迎え撃つ2連戦の初戦に向け、「勝利につながるピッチングをしたい」と気合を込めた。身長2メートル13の優良助っ人は「自分の