広島が今季初の9連戦を前に、先発ローテーションを再編した。床田が中8日で28日の巨人戦（東京ドーム）に、森下は中7日で29日の同カードに回り、以降は中6日で5月5、6日のDeNA戦（横浜）に向かう。27日に1軍合流した左腕の玉村は30日の巨人戦で今季初先発。5月4日のDeNA戦は、大瀬良が再昇格して先発する見込みだ。9連戦の先陣を切る床田は、上京前にマツダスタジアムで最終調整。「先頭をしっかり取ることと四球」を留意点に