4月28日（火）の「相席食堂」は、およそ１年半ぶりにこの番組に帰って来た千原せいじの相席旅をお届けする。 ©ABCテレビ どじょうすくい踊りで知られる安来節発祥の地、島根県安来市にやって来たのは、11回目の出演となる“ミスター相席食堂”こと千原せいじ。ことあるごとに登場していたが、わけあって、およそ１年半ぶりに「相席食堂」に帰って来た。 ©ABCテレビ 千鳥が注目するせいじの第一声は「久し