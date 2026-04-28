阪神の森下翔太外野手（２５）が２７日、左手首の骨折でこの日出場登録を抹消された近本光司外野手（３１）の分まで、自分がチームを引っ張ると誓った。東京入りを前に報道陣に対応。今年３月のＷＢＣでも守った、中堅への起用にも意欲を示した。「１番・中堅」という大きな軸が抜けることになるが、猛虎打線が一致団結して勝利を目指す覚悟だ。悲壮感どころか、いつも以上の気合を感じさせた。森下が新大阪駅で力強く宣言した