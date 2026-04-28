広島・森下は29日に巨人と今季2度目の対戦。本拠地で先発した7日は、6回1/3を6安打2失点で今季初勝利を挙げているが「対戦したことのない打者がいるだろうし、打順も替わっていると思う。前日の床田さんの投球とかを見て（対策を）考えたい」と警戒した。東京ドームでは11試合に先発し、6勝3敗、防御率3・38。「一発が出る可能性があるけど、嫌な球場じゃない。四球を出しての一発が一番良くないので、打者を見ながら勝負して