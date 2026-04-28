阪神は２７日、前日の広島戦で死球を受けて左手首の骨折と診断されていた近本光司外野手（３１）の出場選手登録を抹消した。雨上がりの甲子園球場に、高寺と小幡の姿があった。田中内野守備走塁コーチがノックを打ち、和田ヘッドコーチ、藤本総合コーチが見守る中、遊撃の位置で白球を追った。休日返上の特守は先を見据えた準備。ただ、内外野を守る“糸井２世”高寺が、近本不在時のキーマンになりそうだ。不動だった「１番