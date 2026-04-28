ベルギーの名門アンデルレヒトからレンタルされているシント＝トロイデンのFW後藤啓介は、ここまで11ゴールをマーク。ブレイクを果たし、その去就が注目されている。20歳の日本代表ストライカーは先日、保有元のアンデルレヒトとの試合の後、「来季はブンデスリーガに行くと思う」「ベルギーリーグは卒業かな」と発言し、話題となった。ベルギーメディア『VOETBALKRANT』も「ブンデスリーガとプレミアリーグのクラブが彼の活