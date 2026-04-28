フェイエノールトの上田綺世は４月26日のフローニンヘン戦で２ゴールを決め、チームの３−１の勝利に貢献。得点王争いを独走する背番号９はゴール数を25に伸ばした。１−０リードの22分、上田は今季初のPKを決めた。「PKについて特に話すことはありません。PK自身は好きです。駆け引きは得意だし、自分にとって特別な思いはなく、いつも通りです」「特に話すことはない」と言った上田だが、“駆け引き”というキーワードからPK