お笑いトリオ「ハナコ」の岡部大（36）が27日に放送されたフジテレビ「真剣遊戯!THEバトルSHOW」（後8・00）に出演。ドラマで共演した嵐の松本潤（42）の“男気”を明かした。今回は「アイドル俳優軍」と「芸人バラエティ軍」が対戦。番組のラストに放送された「未公開トーク集」で、岡部がNHK大河ドラマ「どうする家康」で松本と共演したことについて触れられていた。MCの櫻井翔が「それこそ日曜の番組、松本が大河終わった