セ・リーグ首位の阪神は28日からヤクルト、巨人、中日と9連戦を戦う。28日からは2位のヤクルトと3連戦。初戦は才木がマウンドに上がり、5回6失点だった前回4月21日のDeNA戦からの復調を期す。相手は昨季、阪神戦で4試合に登板も未勝利に終わった吉村が先発する。2戦目は開幕から2完封と早くむ無双している高橋が今季4度目の先発。リーグトップの4勝を挙げている山野と投げ合う。3戦目は西勇が今季初登板。高梨とのマッチアップ