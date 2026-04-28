中国メディアの参考消息によると、スペインメディアのExpansionはこのほど、「中国は世界の工場から世界的な競争相手へ」とする記事を掲載した。記事はまず、「中国企業の国際的な影響力が大きくなればなるほど、安定を維持しようとする動機も強くなるだろう」と指摘。今年は2001年に中国が世界貿易機関（WTO）に加盟してから25周年を迎えることと、同年に米ゴールドマン・サックスのエコノミストだったジム・オニール氏がブラジル