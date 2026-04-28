日本相撲協会は27日、大相撲夏場所（5月10日初日、東京・両国国技館）の番付を発表した。新関脇に昇進した熱海富士が東京都墨田区の伊勢ケ浜部屋で会見。静岡県出身では1930年夏場所の天竜以来96年ぶりの歴代最高位となり、さらに上の番付にも意欲を示した。新関脇の琴勝峰は新入幕から所要35場所での昇進で、史上10番目のスロー出世。若ノ勝が新入幕を果たした。歴史的昇進を果たした熱海富士は自然体だった。「やっぱり実感