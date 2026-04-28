◇東京六大学野球第3週最終日慶大10−2明大（2026年4月27日神宮）3回戦2試合が行われ、慶大は10―2で明大を下し、優勝した23年秋以来5季ぶりに明大からの勝ち点を挙げた。ドラフト候補左腕・渡辺和大投手（4年）が8回6安打2失点で今季3勝目。法大は8―6で早大に勝ち、5番手で救援した右腕・桜田朔投手（2年）が2回を完全投球でリーグ初白星を挙げた。慶大は今秋ドラフト候補の左腕・渡辺和が8回6安打2失点（自責点0）の