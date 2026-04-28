歌手の吉田拓郎（80）が“最後の全国ツアー”を完走した。25日に大阪・フェスティバルホールで最終公演を開催。7年ぶりのコンサートで、70年代の代表曲などキャリアを総括するように24曲を披露。ファンには「ごめんね、いろいろ。ありがとうございました。とは言いながら明日も明後日もあるし、いっぱい生きなきゃいけないから、元気でいようね」と語った。2009年に「生涯最後の全国ツアー」を行うも慢性気管支炎のため途中