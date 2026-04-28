トランプ米大統領が、今度は首都ワシントンで銃の脅威にさらされた。米国で政治への凶行が相次ぎ、自由な言論や民主主義を脅かしている事態を深く憂慮する。ワシントン中心部のホテルで開かれていた米ホワイトハウス記者会主催の夕食会の会場近くで、男が発砲した。男はその場で拘束されたが、夕食会に出席していたトランプ氏やバンス副大統領らは退避を余儀なくされた。米国や世界の行方に重大な影響力を持つ米政権幹部が勢