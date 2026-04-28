2023年に長崎で初演を果たして以来、24年には東京で上演し満員御礼となった舞台「幽霊でもよかけん、会いたかとよ」の初の大阪公演が決定。ゲスト出演する関西ジュニアの亀井海聖（Boys be）は「歴史ある素敵な作品に参加させていただけることが本当に嬉しく、とても楽しみです！皆さんの心に残る舞台にできるよう、精一杯頑張ります」と意気込んだ。同作は現在放送中の日曜劇場「GIFT」やNetflix「サンクチュアリ -聖域-」な