大型連休の９連戦を前に、早くも虎ベンチに非常ベルが鳴っている。阪神は２８日からヤクルト、巨人、中日との９連戦に臨む。２６日の広島戦（甲子園）は１―０の零封勝利を収めたが、直前のＤｅＮＡ戦（横浜）では２連敗。２５日の広島戦（甲子園）初戦も５時間に迫るロングゲームの末、痛恨のドローに終わった。さらに近本光司外野手（３１）が死球を受けて左手首を骨折し、離脱する緊急事態に見舞われた。難局を前にチームを率