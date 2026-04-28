政府は２８日付で、２０２６年春の褒章受章者６０３人（うち女性１３７人）と２８団体を発表した。２９日に発令される。学術研究や芸術、スポーツなどの分野で活躍した人に贈られる紫綬褒章には、ミラノ・コルティナ五輪のフィギュアスケートのペアで日本勢初の金メダルを獲得した三浦璃来（りく）選手（２４）と木原龍一選手（３３）、俳優の吉田鋼太郎さん（６７）ら２６人（同７人）が選ばれた。各職業分野で一筋に励んだ