◇大相撲夏場所番付発表（2026年4月27日）新関脇に昇進した琴勝峰は会見で、字が大きくなった新番付を手にし「凄く上の方にある。やっとかという気持ち。少し長かった」と率直な思いを口にした。昨年名古屋場所で初優勝しているが、関脇になるのは新入幕から所要35場所で史上10番目の遅さ。同席した師匠の佐渡ケ嶽親方（元関脇・琴ノ若）は「琴勝峰も琴桜も大関という地位を通過点に、2人で綱を張ってくれたらなと思う」と大