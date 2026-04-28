ネックは「慣れ」だけか――。ＮＰＢで導入可否が検討されている「ピッチクロック」「ピッチコム」について、ＭＬＢでルール変更されたシーズンを経験した助っ人左腕が体験談を告白した。「全然難しいことではなかった」と振り返ったのは来日３年目のセットアッパー、テイラー・ハーン投手（３１＝広島）だ。レンジャーズやロイヤルズなどでキャリアを積み、投球の時間制限などが設けられた２０２３年もＭＬＢでプレー。導入に際